Winona Ryder snapt niks van beschuldigingen tegen Johnny Depp

Johnny Depp is een zaak begonnen tegen de Britse tabloid The Sun om smaad. De krant noemde de acteur in een artikel uit 2018 een ‘vrouwenmishandelaar’. Dat deed de krant naar aanleiding van uitspraken van Amber Heard, die in 2016 na een relatie van zes jaar van de acteur scheidde en hem sindsdien beschuldigt van huiselijk geweld. Johnny ontkent dat en eist een schadevergoeding van de eigenaar van de tabloid.



,,We waren als stel vier jaar samen. Hij was mijn beste vriend, we waren net familie”, aldus Winona. ,,Ik was er natuurlijk niet bij tijdens zijn huwelijk met Amber, maar vanuit mijn ervaring, die heel anders was, was ik echt geschokt, verward en boos toen ik de beschuldigingen tegen hem hoorde.”



De actrice, die samen met Johnny in de film Edward Scissorhands uit 1991 speelde, kan er met haar hoofd niet bij. ,,Het idee dat hij een verschrikkelijk gewelddadig persoon is, lijkt in de verste verte niet op de Johnny die ik kende en waar ik van hield. Ik snap deze beschuldigingen echt niet.”