Winston Gerschtanowitz na storm van kritiek: insinuaties zijn misplaatst en doen pijn

Winston Gerschtanowitz heeft voor het eerst publiekelijk gereageerd op een verhaal van Quote , dat suggereerde dat de presentator rijk zou kunnen worden door te investeren in een goed doel. Gerschtanowitz benadrukt in een lange post op Instagram dat hij er niets aan zal verdienen en dat de insinuaties ‘totaal misplaatst zijn en pijn’ doen.

,,Voor mij persoonlijk geldt dat ik vanaf het begin heb aangegeven dat ik hier niets aan zal verdienen”, zo schrijft Gerschtanowitz. ,,Ik geloof in deze duurzame manier van ondernemen en dat we hiermee juist echt meer kunnen bereiken. De suggestie die nu wordt gewekt dat dit puur vanuit financieel gewin wordt gedaan is dan ook totaal misplaatst en doet pijn.”

Gerschtanowitz investeerde met vijf anderen in het platform EarthToday. Via de organisatie, die vorig jaar april werd gelanceerd, kunnen mensen voor een klein bedrag een vierkante meter natuur adopteren. Het overgrote deel van de opbrengst gaat naar natuurorganisaties maar volgens Quote zit er ook ‘een zeer lucratief businessmodel‘ achter EarthToday. De investeerders zouden bij succes miljoenen kunnen verdienen.

‘Totaal overvallen’

Volgens Gerschtanowitz is EarthToday vanaf de eerste dag transparant geweest en is de storm van kritiek op sociale media hem ‘totaal overvallen’. ,,De suggestie die gewekt wordt door bepaalde mensen dat ik dit doe om over de rug van een goed doel geld te verdienen is onwaar.”

,,Wat ik heb geleerd van de afgelopen 24 uur en van het artikel in de Quote is dat we dus ondanks dat alles helder uitgelegd staat op earthtoday.com en in de FAQ de ondernemerskant nog duidelijker pro-actief moeten belichten. Mijn verzoek is om niet klakkeloos aan te nemen wat geschreven wordt.”

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Winston Gerschtanowitz (@winstongerschtanowitz) Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Winston Gerschtanowitz (@winstongerschtanowitz) Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.