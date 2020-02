Wint Emma of Sophia The Voice of krijgen we toch nog een verrassing?

pollMorgenavond is de grote finale van The Voice of Holland . Na een turbulent seizoen – met ruzies tussen de coaches, discussies over uitslagen en gesprekken over randzaken – zijn er vier kandidaten over. Favorieten Sophia Kruihof (Team Anouk) en Emma Boertien (Team Waylon) en outsiders Stef Classens (Team Waylon) en Daphne van Ditshuizen (Team Ali B).

Lees meer over de kandidaten onder de poll.

Wie gaat The Voice of Holland winnen? Stef (8%)

Daphne (5%)

Sophia (53%)

Emma (34%)

Stef Classens

Stef is een kandidaat uit Team Waylon. Hij is geen onbekende in tv-talentenjachten. Sterker nog, als hij morgenavond de titel The Voice of Holland mee naar huis neemt, is het de tweede talentenjacht die hij wint. De Limburger mocht zich in 2014 al de Beste Singer/Songwriter van Nederland noemen, maar had toen geen materiaal klaarliggen om daar op voort te borduren. In The Voice is hij langzaam boven komen drijven. Afgelopen vrijdag maakte hij indruk met zijn versie van I can’t make you love me en schakelde in een crossbattle The Voice Kids-winnaar Ayoub uit.

Daphne van Ditshuizen

De finaleplek van Daphne uit het team van Ali B is een controversiële. Dat zij afgelopen week ten koste van Sanne doorging, ontlokte aan coach Anouk zelfs de uitspraak: ,,Het lijkt bijna alsof het vooropgezet is, dit kan bijna niet.” Daphne zelf had vooral last van zenuwen. De blondine, die opgroeide in Drenthe, maar inmiddels in Nieuwegein woont, is erg onzeker en dat zorgde ervoor dat ze in de halve finale een black-out kreeg. Maar zingen kan ze zeker wel. Ze studeert niet voor niets aan de Herman Brood Academie.

Sophia Kruithof

Een pareltje uit team Anouk is Sophia. Met haar breekbare, bijna engelachtige stem verovert ze week in week uit de harten van de kijkers. Ze is pas 17 jaar, woont op een boerderij en heeft een grote passie voor muziek. Het hoogtepunt van Sophia bij The Voice was haar auditie. Met haar versie van Don McLeans Vincent hoefde ze slechts drie tellen te zingen of Anouk had haar stoel al gedraaid. De Haagse rockchick kwam superlatieven tekort: ,,Belachelijk goed’’, noemde ze het. ,,Wat een prachtige stem. Dat maakt indruk. Ik heb echt zitten genieten, petje af.’’

Emma Boertien