Wist Naomi Campbell van Epsteins misdaden? Model verdedigt zichzelf in opvallende video

Het prestigieuze British Fashion Council heeft besloten om Naomi Campbell te belonen voor haar ‘liefdadigheidswerk met goede doelen’ tijdens een feestelijk evenement in december. Het gaat dan specifiek over Campbells werk bij Fashion For Relief, een organisatie die armoede en ziekte bestrijdt. Maar de Britse krant Mail on Sunday stelt zich vragen bij die eer die het model te beurt valt.



Pas enkele dagen geleden lekte uit dat Campbell een van de personen is die al eens in de privéjet van de overleden miljonair Jeffrey Epstein vloog - ook wel de ‘Lolita Express' genoemd, vanwege zijn voorkeur voor erg jonge meisjes. Daarnaast kwam ook een foto bovendrijven waarop Virginia Roberts, een van Epsteins minderjarige ‘seksslavinnen’, te zien is op het verjaardagsfeestje van Campbell in Cannes in 2001. Of het model op de hoogte was van de activiteiten van de miljonair is niet duidelijk, maar ze bracht wel veel tijd door met zowel Epstein zelf als zijn vriendin Ghislaine Maxwell, die regelmatig jonge meisjes voor hem regelde.



En dat zijn niet de enige ‘twijfelachtige figuren’ waarmee Campbell regelmatig gezien wordt, schrijft Mail on Sunday. Zo publiceert de krant foto’s van het model met Harvey Weinstein en Kevin Spacey, maar ook krijgsheer Charles Taylor, die in 2010 voor het oorlogstribunaal van Den Haag moest verschijnen. Campbell werd opgeroepen als getuige in verband met bloeddiamanten die ze van Taylor gekregen had.