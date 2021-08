WNL-presentatrice Maaike Timmerman eerlijk over aanranding: ‘Legde de schuld bij mezelf’

Op dat moment kwam er een man aan fietsen, die haar klem reed en aan haar zat. ,,Het eerste wat ik dacht was: ja, ik bukte ook. Dat is dus heel raar hoe dat blijkbaar werkt dat je ook nog de schuld bij jezelf op een bepaalde manier legt. Ik weet ook hoe krankzinnig dat is. Dat dat je eerste gedachte is op zo'n moment.”



Timmerman kwam voor zichzelf op. ,,Ik moet zeggen het is maar een kort moment geweest. Ik wil niet zielig gevonden worden en dat ben ik ook helemaal niet. Ik voel me ook geen slachtoffer. Ik ben gaan schreeuwen en hij is weggerend. Ik ben er achteraan gerend met ik trap je van je fiets. Toen draaide hij zich om en toen dacht ik: ‘Oké, beter hou ik mijn mond. Straks komt hij nog terug’.”



Dat ze zichzelf de schuld gaf, komt volgens Timmerman door de maatschappij waarin we leven. ,,Voor veel vrouwen is dit gewoon een werkelijkheid waarin je dus zelf denkt in een andere route kiezen of ik had daar niet moeten lopen. Heel veel vrouwen maken dit van jongs af aan mee. Ik hoop echt dat er een keer een einde aan komt, want ik wil ook niet dat mijn dochter dit overkomt.”



Sinds Timmerman moeder is, ze heeft een zoon en een dochter, voelt ze zich veiliger. ,,Het gekke is toen ik mijn zoontje kreeg en fietste ik met het kinderzitje voorop met hem 's avonds laat ergens van terug. Toen dacht ik: nu ben ik een moeder met een kindje, je zou wel heel gek zijn om daar iets bij te doen. Ik voelde me opeens een heel stuk vrijer. Dat was in mijn eigen hoofd hoor, want alsnog kan je van alles gebeuren.”



