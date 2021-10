WNL strikt politiek journalist Thomas van Groningen voor Op1

Van Groningen werkt nu nog voor BNR Nieuwsradio en is geregeld te zien in diverse talkshows, maar zal voortaan exclusief voor de publieke omroep werken. Hij heeft daarvoor nu een contract getekend bij Omroep WNL. Ook de heren van Veronica Inside, die komend jaar met een nieuwe dagelijkse show komen, kunnen geen beroep meer doen op Van Groningen.



Het is de tweede slag van WNL in korte tijd. Vorige week haalde hoofdredacteur Bert Huisjes Sven Kockelmann en Fidan Ekiz binnen als presentatieduo van Op1. ,,De komst van Thomas betekent een verdere versterking van de politieke redactie van Op1”, zegt Huisjes, hoofdredacteur van WNL. ,,Hij doet straks als camjo verslag voor alle deelnemende omroepen. Een eigen man in Den Haag die in de wandelgangen politici bevraagt, debatten en kwesties volgt en ons op spannende momenten bijpraat, past in onze gezamenlijke ambities.”