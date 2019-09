Wonderen bestaan: Ivo Niehe maakt kans op Sonja Barend Award

Journaliste Angela de Jong schrijft vijf keer per week een column over wat haar opvalt op televisie.

Zo voelt het dus als Pasen en Pinksteren op één dag vallen, Sint-juttemis is aangebroken en sneeuwvlokken dwarrelen in augustus. Want precies hetzelfde onmogelijke is nu gebeurd: Ivo Niehe is met een interview genomineerd voor de Sonja Barend Award 2019. Zijn naam pronkt fier tussen die van de usual suspects als Eva Jinek, Jeroen Pauw, Matthijs van Nieuwkerk, iemand van Nieuwsuur, Tijs van den Brink en Tim den Besten.

Ivo zal geheid denken dat er eindelijk gerechtigheid is geschied, omdat hij allang weet dat hij unaniem een belachelijk groot succes is. En daar heeft hij natuurlijk gelijk in. Als tv-maker heeft hij in veertig jaar TV Show alle toppen gezien qua kijkcijfers, aan de keukentafel gezeten bij de groten der aarde en is door alles en iedereen geparodieerd en gekopieerd. Maar enige erkenning in de vorm van een serieuze tv-prijs of een compliment van de VPRO-minnende elite bleef uit.

Daarom wil ik er hier toch even een momentje van maken dat een vakjury van journalisten van Trouw, NRC, Parool en VARAgids hem nu voordraagt voor het beste tv-interview van afgelopen seizoen. Dat is even gedenkwaardig als opmerkelijk. Daarmee bedoel ik dat de bewuste aflevering met de Lagerhuisvoorzitter John Bercow absoluut de moeite van het kijken waard was. Hij was goed getimed ook. Iedereen die ook maar enigszins het nieuws volgt, is geïnteresseerd in de man met grijze kuif die ‘order order’ (of ‘odder’ zoals Ivo terecht constateerde) staat te schreeuwen en daarmee de ster is van de ellenlange Brexit-debatten.

Maar het was tegelijk oldskool TV Show. Ontspannen gezeten in te Engelse fauteuils van roze velours bij mr. Speaker thuis, in zijn ambtswoning in The Houses of Parliament, kronkelde het gesprek van werk, tennis en Bercows ondeugende echtgenote naar de kat, die ook Order heet. Met tussendoor lekker veel fragmenten van die gekke Engelse politiek. Precies zoals Ivo ook al honderd keer heeft gedaan met Jaap van Zweden, Jan de Bouvrie en de bedenker van Kapla, om maar een willekeurige greep uit zijn oeuvre te doen.