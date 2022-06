Wonderlijk, maar eenzijdig verhaal over prinses Delphine

De documentaireserie Delphine, mijn verhaal is exact wat de titel al weggeeft: het verhaal van de (tegenwoordig) Belgische prinses Delphine, maar ook niet anders dan dat. In de reeks, eerder te zien bij de Vlaamse publieke omroep VRT, krijgen de kijkers louter haar visie te zien op de strijd voor erkenning die zij als buitenechtelijk kind van de voormalige Belgische koning Albert succesvol voerde. Alsof dat verhaal op zichzelf niet wonderlijk en treurig genoeg is, wordt het geheel nogal zwaar aangezet met melodramatische effecten.

Maar het grootste gemis is toch wel de eenzijdige belichting van het verhaal. Delphine’s biologische vader, een voormalig vorst, kan zichzelf lastig verdedigen, maar hij is door alle rechtszaken publiekelijk al ruimschoots door de knieën gegaan over zijn bedenkelijke aandeel. Misschien wel merkwaardiger is de rol van Delphine’s moeder Sybille de Selys Longchamps. Zij komt uitgebreid aan het woord in de serie, maar legt nauwelijks rekenschap af voor haar egocentrische beslissingen, die het leven van haar dochter ruïneerden. Wel kruipt moeders uitgebreid in de slachtofferrol waar ze zich al zo lang in wentelt en die ook haar dochter niet geheel vreemd is. Delphine, mijn verhaal is een boeiende reeks, zonder een zweem van een journalistieke inslag.