Wonderproducer Avicii was meester in verbinden van melodie en beat

necrologieDe Zweedse deejay Avicii (Tim Bergling) is vandaag op 28-jarige leeftijd plotseling overleden. De wonderproducer, die hits scoorde met Levels, Wake Me Up en Hey Brother, werd dood gevonden in Muscat, de hoofdstad van Oman.

Details rond het overlijden van de Zweedse topdeejay Avicii ontbreken. Waarom hij in Muscat was en waar zijn lichaam vanmiddag werd gevonden is nog onbekend. Duidelijk is wel dat de wereld van de EDM (Electronic Dance Music) een van zijn grootste namen heeft verloren.

Tim Bergling kende ondanks zijn jonge leeftijd een omvangrijk medisch dossier. Hij werd twee maal met spoed in een ziekenhuis opgenomen als gevolg van alcoholgerelateerde problemen. Tijdens een operatie in 2014 werden daarna zijn galblaas en blinde darm verwijderd. Twee jaar later maakte hij bekend te stoppen met het geven van concerten en maken van tournees.

In de vorig jaar verschenen documentaire True Stories bleek waarom. Bergling, een introverte twintiger die het liefst uren in afzondering in zijn studio knutselde aan de perfecte beat, leed aan faalangst en bezweek bijkans onder de druk die zijn bestaan als veelgevraagd deejay met zich mee bracht. Alcohol gebruikte hij om zijn zenuwen te dempen. Daarvan had hij steeds grotere hoeveelheden nodig.

Patroon

Te laat kreeg Bergling dat patroon zelf door. Hij was toen al omringd door het grote geld én een fortuinbeluste manager die de zwaar overwerkte Bergling het liefst dagelijks een rondgang rond de aardbol liet maken. Grote clubs betaalden hem immers bijna onwerkelijke gages van honderdduizenden dollars voor een paar uur draaien.

Tekenend is een documentairescène uit 2013 als de deejay in Australië is. Hij is ziek geworden in het vliegtuig en met stekende maagpijn in het ziekenhuis opgenomen. Maar na een nachtje in een hospitaalbed en een serie sterke pijnstillers, is de boodschap van zijn entourage duidelijk: the show must go on. Nog zichtbaar verzwakt geeft hij vanuit de auto enkele telefonische interviews om te vertellen dat hij ‘weer helemaal terug is’.

De documentaire eindigt in 2016 met een opgemonterde Bergling die opgelucht meldt weer tijd te hebben voor de belangrijke zaken van het leven: zijn familie, zijn gezondheid én zijn muziek. Want EDM-producties blijft hij maken.

Pauze

Vorig jaar bracht hij na een pauze van ruim een jaar weer nieuwe muziek uit. Hij voegde nog twee grote hits aan zijn toch al imposante cv. Without You met zanger Sandro Cavazza en Lonely Together met zangeres Rita Ora werden de opvolgers van songs als Levels, Hey Brother en Wake Me Up als optimistische dancehymnes die de globe voor eventjes in een grote dansvloer leken te veranderen. ‘We komen allemaal op een punt dat we beseffen wat het belangrijkste is in ons leven,’ schreef Bergling bij zijn terugkeer. ‘Voor mij is dat het maken van muziek. Dit is het begin van iets nieuws.’