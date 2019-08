Woody Allen: Ik werk met getalenteerde mensen en mooie vrouwen in een opwindende omgeving

Zijn geboortestad New York blijft voor Woody Allen (83) een onuitputtelijke bron van inspiratie zoals blijkt uit zijn nieuwe film A Rainy Day in New York. Over zijn leven en werk leest Allen naar eigen zeggen al veertig jaar geen letter meer. ,,Het is een verspilling van mijn tijd.’’