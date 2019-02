Wordt Denekampse Queen (22) gekroond tot mooiste Afrikaanse?

Haar voornaam heeft ze in ieder geval al mee. Queen Ntamagiro (22) uit Denekamp is een van de finalisten van de Miss Supermodel Worldwide Africa. Morgenavond is de grote finale in het Word Fashion Center in Amsterdam.

Een beetje zenuwachtig maar met een stralende glimlach zit ze aan tafel in haar ouderlijk huis in Denekamp. De 22-jarige volgt een modeopleiding in Den Haag, maar pakt nog regelmatig de trein naar Twente. De studente is geboren in Burundi en kwam met haar ouders en negen broertjes en zusjes in 2005 naar Nederland. „Vanwege de burgeroorlog”, zegt ze. Ze stottert. Een van de redenen, zo zal de studente later vertellen, dat ze besloot mee te doen aan de missverkiezing.

Sterk zijn

Burundi is een land in Afrika dat grenst aan Congo-Kinshasa, Rwanda en Tanzania. „Het land staat voor sterk zijn. De bevolking die er nu nog woont, heeft het niet gemakkelijk. Ze zitten nog steeds in een oorlogssituatie. Toch blijven ze hoop houden op een betere toekomst.”

Met haar deelname aan de missverkiezing wil Ntamagiro mensen meer leren over haar land en de cultuur. Dat is ook gerelateerd aan een van de doelen die de organisatie van de Miss Supermodel Worldwide Africa voor ogen heeft: de positie en het beeld van jonge vrouwen met een Afrikaanse achtergrond verbeteren. Iets waar Queen zich helemaal in kan vinden.

Meer diversiteit

„Ik vind het sowieso belangrijk dat er meer diversiteit komt in de modewereld. Als ik een tijdschrift opensla, zie ik vooral blanke modellen. Dat mag wat mij betreft wel veranderen.”

Als 8-jarig meisje woonde ze eerst een tijdje met haar familie in een azc in Amersfoort. Eenmaal in Denekamp had ze wel vriendinnetjes, maar was ze ook regelmatig het slachtoffer van pesterijen. „Het ging voornamelijk om mijn huidskleur en het feit dat ik stotter”, zegt ze. „Maar ik heb mezelf altijd wel staande weten te houden. Je wordt er sterker door. De wil om later echt iets te bereiken, is daardoor alleen maar groter geworden.”

Spreken in het openbaar

Volledig scherm © Lars Smook Wat ze vooral spannend vindt aan de verkiezing, is spreken in het openbaar. „Voorheen vond ik een gesprek beginnen heel moeilijk. Ik werd er onzeker van. Nu ik ouder ben, neemt dat gevoel wel wat meer af. Als ik zenuwachtig ben, wordt het vaak alleen maar moeilijker om uit m’n woorden te komen.”



Op het moment dat Ntamagiro na het lopen van een modeshow gevraagd werd of ze een van de tien finalisten wilde zijn, wist ze dan ook niet wat haar overkwam. „Ik dacht: ik? Hoezo? In de spotlights staan is echt niks voor mij. Tot ik er meer over ging nadenken en het eigenlijk wel een mooie manier vond om aan andere stotteraars te laten zien dat je je nergens door moet laten tegenhouden.”



Vraag je haar naar de vooroordelen die er over een missverkiezing bestaan, dan begint ze hard te lachen. „Ik had ze zelf ook altijd. Maar daar ben ik helemaal op teruggekomen. Het is hard werken. We volgen workshops, krijgen catwalktraining, het is echt pittig. Het draait echt niet alleen maar om uiterlijk.”

Duizend euro

De deelneemster die zaterdag gekroond wordt tot Miss Supermodel Worldwide Africa wint een bedrag van duizend euro en mag tevens een gooi doen naar de titel Miss Supermodel Worldwide, de verkiezing die jaarlijks gehouden wordt in New Delhi. Hoewel ze natuurlijk voor de winst gaat, ziet Ntamagiro niet per se een toekomst als model voor zich.

Eigen kledinglabel

„Mijn droom is een eigen kledinglabel. Omdat vrouwen in Burundi heel moeilijk aan werk kunnen komen, lijkt het me mooi om hen later een baan aan te bieden in mijn bedrijf. Zo kunnen ze tegen een eerlijk loon en onder goede omstandigheden mijn kleding maken en repareren. Op deze manier hoop ik ze een stukje verder te helpen.”