Wordt deze vrouw de nieuwe 007?

Captain Marvel-actrice Lashana Lynch zou inmiddels gestrikt zijn voor de rol van de nieuwe 007. Een bron meldt aan de krant dat haar personage ongevoelig is voor charmeur Bond. ,,Natuurlijk is Bond geïnteresseerd in de nieuwe, vrouwelijke 007 en probeert hij haar te verleiden. Hij staat perplex als zijn charmes geen effect hebben op deze briljante, jonge, zwarte vrouw”, aldus de insider.



Het idee voor de vrouwelijke 007 zou komen van schrijfster Phoebe Waller-Bridge. Lynch wordt volgens de geruchten niet de nieuwe Bond: ze is een nieuw personage dat de code van de geheim agent overneemt als Bond MI6 verlaat om met pensioen te gaan.



Volgens Daily Mail zeggen bronnen die betrokken zijn bij de huidige opnames dat de nieuwe film begint terwijl ‘pensionado’ Bond op Jamaica zit. Spionnenmeester M, gespeeld door Ralph Fiennes, roept 007 op om een nieuw probleem te tackelen. ,,Er is een scène waarin M zegt: ‘kom binnen 007', en dan wandelt Lashana – zwart, knap en vrouw – naar binnen. Het is zo'n moment dat je je popcorn uit je handen laat vallen. Bond blijft Bond, maar hij wordt vervangen als 007 door deze prachtige vrouw.”



Met het overdragen van zijn codenaam binnen de Britse inlichtingendienst MI6 is nog steeds niet duidelijk hoe James Bond zelf zal voortleven in de filmreeks. Daniel Craig speelt de rol in het komende deel voor het laatst. De namen van Idris Elba, Tom Hiddleston en Tom Hardy zijn al vaak genoemd als opvolgers. Onlangs werd ook Robert Pattinson genoemd.