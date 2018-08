VideoJimi Bellmartin is al in de eerste aflevering van The Voice Senior topfavoriet voor de eindzege van de talentenjacht. Binnen enkele seconden hadden de coaches hun stoel omgekeerd voor de 69-jarige zanger. En of hij nu wint of niet: een optreden in het prestigieuze Carré staat alvast in zijn agenda genoteerd.

Al bij de eerste noten van James Browns It's A Man's Man's Man's World draaiden alle coaches hun stoel om. Ilse DeLange kwam om in de 'wauws'. ,,Dit is echt verdorie de beste auditie so far,'' zei de coach. ,,Alles was raak. Er was niks te veel, niets te weinig.'' Angela Groothuizen noemde zijn optreden fantastisch, Marco Borsato gunde hem een plek op zijn eigen podium in Carré op 5 december. ,,Ik gun jou dat hele chique podium dat je verdient. Je bent een artiest in hart en nieren.''

Volledig scherm Jimi Bellmartin © RTL 4

Gordon vroeg zich af waarom Bellmartin nooit is doorgebroken. Bellmartin, droogjes: ,,Er is zoveel belangrijk in het leven. Er is ook zoveel gebeurd. Er komt een boek uit, lees dat maar.''

De 69-jarige zanger heeft altijd als muzikant gewerkt, met zijn eigen band en als achtergrondzanger voor onder andere grootheden als The Tramps, Percy Sledge, Lou Rawls en Eric Burdon. ,,Mijn moeder woonde bij me en toen zij ziek werd, kon ik maar één ding doen en dat was voor haar zorgen. Het ergste vond ik dat de band de WW in moest. Ik heb mijn moeder acht jaar verzorgd. Ik dacht: ik pak het zo weer op, het optreden, maar dat heeft heel leuk geduurd.''

Bellmartin was een jaar toen hij naar Nederland kwam. Als kleuter kwam hij in Vught terecht. Het was zijn vader die hem in contact bracht met muziek, vertelde hij eerder aan deze site. Als 14-jarige deed hij zijn eerste talentenjacht.

De zanger besloot mee te doen aan The Voice Senior na het verzoek van zijn kleinkinderen. ,,Het lijkt me waanzinnig leuk. Ik heb er zin in en ik wil winnen ook!''