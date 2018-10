Wordt Richard Madden de nieuwe James Bond?

Volgens hardnekkige geruchten wordt de 32-jarige Madden de komende week benaderd door 007-producent Barbara Broccoli om te bepalen of hij een geschikte kandidaat is.



Madden kwam recent onder de aandacht van het Bondteam door de BBC-serie Bodyguard waarin hij de lijfwacht speelt van een Engelse minister.



Momenteel werkt hij aan de speelfilm Rocketman, een biografische speelfilm over het leven van Elton John, waarin hij zijn manager speelt.