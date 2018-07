'Wouter, je was een groot talent en een prachtig mens'

Amsterdammer Van Luijn werd gisteren rond vijf uur 's ochtends aangevallen door vijf personen bij een opslagplaats voor brandstof in de wijk Son Ferriol (ten noorden van de luchthaven van Palma de Mallorca). Volgens lokale media werd hij bewusteloos geslagen en gevonden door een voorbijganger. Die passant zou Van Luijn in kritieke toestand naar het Academisch Ziekenhuis Son Espases hebben gebracht. Maar Van Luijn bezweek kort nadat hij daar aankwam. Over de oorzaak van de vechtpartij is niets duidelijk.



Tijl Beckand en Katja Schuurman betuigden hun steun, maar ook vandaag blijven de herinneringen aan Van Luijn op sociale media verschijnen. Zo schrijft Sanne Vogel: 'Dinsdag zat ik nog bij jouw op de bank in de edit, onze harten luchtend bij elkaar, zoals altijd bij jou. Je vloog die avond naar Mallorca, even rust, even er tussenuit. Nu kom je nooit meer terug. Nederland is een groot talent verloren, de aller allerliefste van de film."



Ook acteur Nasrdin Dchar deelt een emotioneel verhaal met zijn volgers. 'Voor ik wegging gaven we elkaar nog een goeie knuffel en zei je de woorden die je altijd tegen me zegt: ‘het komt allemaal goed’. Maandag zou je nog een laatste dag aan de film monteren. Maar eerst ff een paar dagen vakantie op Mallorca", schrijft hij op Instagram. 'En nu? Nu ben je er verdomme niet meer. Nu is het stil. En denk ik aan jou. En hoop ik dat je op een mooie plek bent, ergens. Want de wereld verliest een ongelooflijk groot talent en een prachtig mens. We gaan je missen Wouter.'