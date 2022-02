Ye eist excuses van Billie Eilish aan Travis Scott

Eilish onderbrak afgelopen week haar concert in Atlanta nadat een fan ademhalingsproblemen kreeg. De zangeres zei pas verder te gaan met optreden als iedereen oké was. Volgens West is dit een directe aanval op Travis Scott, bij wie er tien mensen overleden tijdens zijn concert op Astroworld omdat ze in de verdrukking raakten. ‘Kom op Billie, we houden van je. Bied je excuses aan Travis aan en de families van de mensen die om het leven zijn gekomen. Het was niemands bedoeling dat dit gebeurde, Trav had geen idee wat er zich afspeelde toen hij op het podium stond en was diep geraakt door wat er gebeurd is. Trav gaat met me naar Coachella maar dan moet ik eerst een excuus van Billie krijgen voordat ik optreed’, aldus Ye.