Ye West verschijnt met gezichtsbedekkend masker en grapt over Kim Kardashian

Sander Lantinga wil er niet meer wonen, maar blijft gefasci­neerd door Biddinghui­zen: ‘Ze zijn hier blij met weinig’

Radio-dj en programmamaker Sander Lantinga (45) groeide op in Biddinghuizen, een dorp in Flevoland waar de jeugd zichzelf moest vermaken. Hij heeft een haat-liefdeverhouding met deze plaats, die hem bovenal ‘mateloos fascineert’. Sterker nog, hij wil een documentaire maken over het dorp waar hij hutten bouwde, zijn eerste sigaret rookte, maar ook zijn moeder verloor.

25 juni