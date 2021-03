Yentl en De Boer winnen met hommage weer Annie M.G. Schmidtprijs

Céline Dion onderschei­den met eredocto­raat

27 maart Zangeres Céline Dion is een van de artiesten die dit jaar een eredoctoraat in de muziek ontvangt van de School of Music van Berklee College. Het eredoctoraat is een onderscheiding voor artiesten die een buitengewone prestatie in de muziekwereld hebben geleverd.