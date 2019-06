Yesterday-schrijver: Een wereld zonder The Beatles is onacceptabel

InterviewAls scenarist was Richard Curtis verantwoordelijk voor megahits als Notting Hill en Love Actually . In zijn nieuwe romantische komedie Yesterday schept hij een wereld waarin niemand The Beatles kent, behalve één zanger.

In huize Curtis staan The Beatles hoog aangeschreven. Maar toch zit er een dwarsligger in het gezin van succes-scenarist Richard Curtis (62), vader van vier kinderen. ,,Mijn jongste zoon vindt The Beatles maar niets. Hij begrijpt maar niet waarom vele generaties hun muziek nog altijd adoreren. Hij vindt hun liedjes niet meer dan eenvoudige kinderrijmpjes."

Lees ook PREMIUM De fotograaf die de Beatles aan een touwtje had Lees meer

Toch duiken de nummers van de Fab Four herhaaldelijk in het leven van Curtis op. Zelfs op de schoolvoorstellingen van zijn kinderen, waarin opeens We Can Work it Out als verzoenend intermezzo wordt gebruikt in een historisch stuk over een hooglopend conflict.

,,De muziek van The Beatles is altijd voor alles en op iedereen van toepassing", zegt Curtis in Londen. Maar dat de bedenker van Notting Hill, Love Actually en Four Weddings and a Funeral ooit een wereld zou scheppen waarin The Beatles nooit hebben bestaan, had hij nooit durven dromen.

Kevers

Bovenstaande omschrijving klopt niet helemaal. Eén man kent het oeuvre van het Liverpoolse viertal vrijwel uit zijn hoofd als de rest van de wereld na een black-out nooit meer van ze gehoord heeft. Als hij The Beatles googelt komt hij alleen bij beetles (kevers) uit.

,,Voor mij is een wereld zonder The Beatles onacceptabel", verduidelijkt Curtis. ,,Ik vroeg me af: hoe zou de mensheid reageren als zij opnieuw ontdekt zouden worden? Dat gebeurt in deze film door middel van een zanger die al hun hits naspeelt en daardoor opeens doorbreekt."

Volledig scherm Himesh Patel. © Jonathan Prime

Romantisch

Vijftien Beatle-liedjes zitten in de film Yesterday, die door Danny Boyle (Trainspotting, Slumdog Millionaire) is geregisseerd. Dat lijkt een dure kwestie, gezien het prijskaartje dat normaal gesproken aan de auteursrechten hangt. Curtis: ,,Maar omdat het covers zijn, konden wij het ons permitteren. Anders was het echt onbetaalbaar geworden. Er zit maar één echt origineel nummer uitgevoerd door The Beatles in de film aan het slot bij de aftiteling. Hey Jude. Maar dat duurt dan ook ruim zeven minuten.”

Van de nog levende Beatles kreeg Curtis de zegen om met dit verhaal aan de slag te gaan. ,,Ze zijn niet direct bij onze film betrokken. Maar ze konden leven met onze aanpak. Dus als de film flopt, straalt dat niet op hen af.”

Behalve het muzikale element bevat Yesterday ook een stevige romantische verhaallijn zoals van Curtis bekend is. De zanger (een rol van Himesh Patel) heeft sinds zijn jeugd een platonische relatie met zijn vriendin en manager, gespeeld door de lieftallige Lily James. Hij heeft echter oogkleppen op waardoor hij haar liefde niet herkent.

Het thema van een niet meteen beantwoorde liefde is een terugkerend thema in het werk van Curtis. Een van de grootste successen is Love Actually, de romcom die rond Kerst in tal van landen altijd op televisie opduikt. Al sinds 2003. Het is inmiddels een onvervalste feelgood-klassieker geworden.

Heeft de schrijver daar een verklaring voor? ,,Eerlijk gezegd begrijp ik het niet helemaal. Ik denk dat het vooral komt doordat Love Actually elf verhalen bevat. Ik denk dat veel kijkers niet alle ontwikkelingen onthouden. Zelf had ik dat ook een keer en werd ik verrast door mijn eigen film. Voor het overige is het in mijn ogen vooral een kwestie van geluk dat deze film zo lang in zoveel landen meegaat."