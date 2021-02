Yolanthe Cabau komt met eigen platform: ‘Ik wil vrouwen inspireren’

VIDEO Ronald Koeman krijgt driedelige docuserie op Videoland

7:10 Ronald Koeman is weer terug op de plek waar hij in 1992 dé goal van zijn carrière maakte: FC Barcelona. Deze keer niet als voetballer, maar als trainer van de Spaanse voetbalclub. In een gloednieuwe docuserie, die vanaf 17 februari te zien is, volgde Videoland Koeman in de aanloop naar zijn overstap en tijdens zijn eerste maanden bij de club. Ook Koemans familie en zijn verleden komen aan bod in de openhartige documentaire.