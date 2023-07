Yolanthe geniet van feestje en Emma waant zich een prinses in Disneyland

Gordon sleept ex-verloofde Gavin voor de rechter in Australië

Gordon (55) is van plan zijn ex-verloofde Gavin Rozario voor de rechter in Australië te slepen. Er is zowel een aangifte als civiele rechtszaak in voorbereiding. Aanleiding zijn gesprekken tussen de twee die Gavin na de breuk met de presentator lekte aan weekblad Privé. Dat laat het management van Gordon maandag weten.