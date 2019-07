Yolanthe hijst zich in apenpak en Jan maakt zwembad schoon in bikini

Eerst de song, de film volgt vanzelf

Het is een trend: bekende popsongs als filmtitels. Bohemian Rhapsody, Rocketman en Yesterday zijn recente voorbeelden, Blinded by the Light en Last Christmas volgen snel. Met dubbel effect: een grote hit zorgt voor herkenning bij het publiek en de verkoopcijfers van het nummer schieten omhoog.