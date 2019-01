Yolanthe in de vlekken en Nicolette zoekt hamster

Jermaine Jackson: Laat Michael met rust, hij heeft zoveel voor de wereld gedaan

13:59 Volgens Jermaine Jackson, de 64-jarige broer van Michael Jackson, is de inhoud van de controversiële documentaire over zijn broertje niet waar. In Leaving Neverland beweren James Safechuck en Wade Robson dat ze als kinderen door de popster zijn misbruikt.