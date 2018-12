Yolanthe is een acrobaat en groot verdriet voor de Hazesjes

Weer record voor Ariana Grande, die fans oproept tot vriende­lijk­heid

21:34 De song Thank U, Next die de Amerikaanse zangeres Ariana Grande uitbracht vlak na de breuk met haar vriend Pete Davidson heeft wéér een record gevestigd. De video van het scheidingslied, ook gericht aan alle andere exen, is binnen vier dagen 100 miljoen keer bekeken.