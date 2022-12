Yolanthe kijkt streng in 'koel' pakje en Manon zwijmelt weg bij trouwjurk

NPO verplicht omroep ON! om met tweemaande­lijk­se rapportage verbete­ring te laten zien

Ongehoord Nederland moet voortaan elke twee maanden aan de NPO rapporteren hoe de omroep de aanbevelingen die de Ombudsman in zijn rapport uit juni deed, heeft uitgevoerd. Dat begint met een rapport dat een maand voor de uitzending van het nieuwe seizoen van Ongehoord nieuws binnen moet zijn. Dat staat in een aantal extra afspraken die met ON! zijn gemaakt, meldt de NPO.

21 december