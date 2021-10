Yolanthe krijgt uitgeputte Xess niet wakker en Gordon is trots op ‘bonusdochter’

Waarom Adele steeds jarenlang uit de spotlights verdwijnt: ‘We zagen Amy voor onze ogen sterven’

8 oktober Superster Adele (33) heeft serieus overwogen te stoppen met zingen. De zangeres heeft een ‘hechte relatie’ met alcohol en was bang de weg kwijt te raken, net als haar idool Amy Winehouse. ,,Mijn ex en zoontje hebben me gered.’’