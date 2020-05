Yolanthe over scheiding: ‘Ik heb niet gefaald’

Yolanthe Cabau heeft zich in een interview met Grazia , waarvan ze deze week gasthoofdredacteur is, uitgelaten over haar scheiding met Wesley Sneijder. De actrice vertelt dat ze nog middenin de breuk zit. ,,Op een gegeven moment was er te veel verdriet.”

Wat precies de reden van de scheiding is, wil Yolanthe (35) niet benoemen. Sowieso geeft ze aan terughoudend te willen zijn over de breuk met Wesley, met wie ze zoontje Xess Xava heeft. ,,We zitten er nog middenin, dus het is moeilijk om over dat deel van mijn leven te praten. Dit gaat niet alleen over mezelf en ik wil er heel voorzichtig mee omgaan, juist omdat het zo’n gevoelig iets is.”

Quote Het is bij ons echt niet zo dat er één dingetje is gebeurd en dat we toen meteen de handdoek in de ring hebben gegooid Yolanthe Cabau

Wel geeft ze aan dat er veel is gebeurd. ,,Het is bij ons echt niet zo dat er één dingetje is gebeurd en dat we toen meteen de handdoek in de ring hebben gegooid. Aan een scheiding gaat heel veel vooraf. Maar op een gegeven moment was er te veel verdriet, viel het vertrouwen weg en toen was er niet meer genoeg over om voor te strijden.”



Wesley legde eerder al de schuld bij zichzelf neer. Op Instagram schreef de voormalig voetbalprof: ,,Ik heb het verknald. Meerdere keren.’’ Het voormalige stel kreeg in 2009 een relatie en trouwde een jaar later in het Italiaanse Castelnuovo Berardenga, vlakbij Florence. Ze woonden de afgelopen jaren in de landen waar Sneijder voetbalde; achtereenvolgens Italië, Turkije, Frankrijk en Qatar. Tot er een breuk volgde afgelopen jaar.

Sterker

Inmiddels krabbelt Yolanthe langzaam weer overeind. ,,Ik ben zover dat ik kan zeggen: ik heb niet gefaald. Naar mijn idee falen mensen niet, maar situaties of ondernemingen wel. In dit geval mijn huwelijk. Soms gaan dingen gewoon niet meer of loopt het mis. Daar moet je dan je les uit halen, hoe pijnlijk ook, en hopelijk word je daar op een dag sterker van.”



Geloof in de liefde houdt ze nog altijd. ,,Ook al is het nu even moeilijk. De dag dat ik mijn hoop in de liefde kwijtraak, zou een heel verdrietige zijn.”