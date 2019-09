Yolanthe overlaadt Xess met kusjes en ‘Boompie’ pompt zijn spieren op

Madonna verbiedt mobiele telefoons bij optredens

9:51 Fans die van plan zijn een show van Madonna’s Madame X-wereldtournee te bezoeken, krijgen te maken met een ‘telefoonloze belevenis’. Dit heeft de zangeres laten weten via Ticketmaster, dat de kaarten verkoopt. Het gebruik van een mobieltje, smartwatch, camera of andere opnameapparatuur is niet toegestaan in de concertruimte.