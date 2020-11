Youp neemt op 1 december besluit over oudejaarsconference

Het is dit jaar de tiende maal dat Van ‘t Hek de eindejaarsshow op de NPO verzorgt. Maar door de coronamaatregelen zijn veel theaters gesloten of mogen maar een handvol bezoekers ontvangen. Hierdoor heeft Van ‘t Hek minder try-outs kunnen spelen en staat hij momenteel voor zalen met nauwelijks publiek.



,,Ik speel nu in de zalen waar het kan. Maar als ik toch denk dat ik de sfeer niet goed krijg, doordat de zaal maar voor de helft of een kwart gevuld kan zijn, dan neem ik 1 december het besluit of ik de voorstelling wel of niet op tv wil uitzenden”, vertelt Youp. Mocht dat niet het geval zijn, ziet Youp het wel zitten om het in 2021 alsnog echt zijn laatste oudejaarsconference te spelen, zegt hij in de webserie Man in de Nacht van BNNVara.



Het is niet duidelijk of de mogelijke lockdownmaatregelen die het kabinet dinsdag aankondigt daar iets aan gaan veranderen. Volgens Haagse bronnen moeten theaters, bioscopen en musea mogelijk een paar weken helemaal dicht.