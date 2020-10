Youp van ‘t Hek gaat ondanks gesloten theaters door met oudejaarsconference

Van ‘t Hek speelt vanaf eind augustus al try-outs van zijn voorstelling Korrel zout, de tiende eindejaarsvoorstelling die hij maakt. Maar door de nieuwe aanscherping van de coronarichtlijnen hebben veel theaters waar de cabaretier de komende weken zou spelen de deuren moeten sluiten. Podia mogen momenteel niet meer dan dertig bezoekers ontvangen, wat voor theaters en artiesten niet rendabel is. Het is onduidelijk of deze situatie op korte termijn verandert.



Van 't Hek twijfelde eerder dit jaar nog of hij op 31 december wel een eindejaarsvoorstelling wil spelen als hij dit niet voor een volle zaal kan doen. ,,Ondanks alle beperkingen gaat Youp voorlopig stug door", laat BNNVara nu weten. ,,Al wordt het steeds lastiger zijn reeks try-outs te vervolgen nu veel theaters sluiten. Youp doet echter zijn uiterste best om over 2,5 maand de oudejaarsconference te doen.”



Over de vorm waarin en de locatie waar Van 't Hek op 31 december speelt, kan de omroep nog niets zeggen. Het is de bedoeling dat de tv-registratie voor NPO 1 vanuit theater Carré in Amsterdam komt, maar dat is een van de theaters waar op dit moment geen voorstellingen worden gespeeld. Claudia de Breij stond deze week in de Amsterdamse cultuurtempel met haar nieuwe show Hier ben ik!, over Heintje Davids. Maar deze reeks is abrupt afgebroken vanwege de nieuwe coronamaatregelen.



Voor RTL 4 verzorgt Guido Weijers dit jaar de conference. Hoe die eruitziet qua vorm en locatie is eveneens onbekend.