Youp van 't Hek hoopt op 250 man publiek voor oudejaarsconference: ‘Ik was de afgelopen twee weken echt heel somber’

Youp van ‘t Hek hoopt dat hij zijn tiende Oudejaarsconference mag spelen voor 250 man in Carré. In dat geval gaat de televisie-uitzending op 31 december door. Dat zei hij vanmorgen in een lang interview op NPO Radio 1. De cabaretier verzorgt dit jaar de eindejaarsshow op de NPO, maar twijfelt nog steeds omdat hij niet weet of een zaal met 30 man publiek, zoals nu mag van de overheid, een goede televisieshow oplevert.

,,Ik was de afgelopen twee weken echt heel somber’’, vertelt Van ‘t Hek. ,,Ik dacht echt: laten we stoppen, met dertig man gaat het niet lukken. Ik ben heel bang dat iedereen op 1 januari tegen elkaar zegt: als ik het was, had ik het niet gedaan.’’

De ‘mensen van de televisie’ vinden dat de voorstelling door moet gaan. Maar Youp heeft nog zijn twijfels. ,,Ik hoop dat we een paar mensen kunnen overtuigen dat er iets meer mensen in Carré mogen dan nu het geval is’’, bekent hij. ,,Voor een goede televisie-uitzending heb je iets méér nodig dan dertig man. In theaters wordt zó goed opgelet, de regels worden zó goed nageleefd. Ik hoef geen vol Carré. Maar met 250 mensen komt er een lach, dat is voor beide partijen - de cabaretier en de mensen in de zaal - goed te doen.’’

Kerk

Van ‘t Hek overweegt zelfs zijn show in een kerk te gaan spelen. ,,Dan begin ik mijn eigen geloof en mag je honderden mensen ontvangen en hoef je ook geen mondkapje op.’’

Over de show zelf heeft Van ‘t Hek geen twijfels meer. ,,Het is een oudejaars: het gaat over corona, over het jaar, over alles wat het speelt.’’ De komiek doorspekt zijn grappen met zijn eigen ervaringen met de ziekte; in maart lag hij zelf in het ziekenhuis vanwege een coronabesmetting.

Youp wil eerst zelf de tv-opname terugzien en besluit dan pas of het goed genoeg is voor uitzending. ,,Als het niet goed genoeg is, doen we het niet. Dan moeten ze maar een oude aflevering van Swiebertje of Pipo de Clown herhalen.’’

Het is dit jaar de tiende maal dat Van ‘t Hek de eindejaarsshow op de NPO verzorgt. Maar door de coronamaatregelen zijn veel theaters gesloten of mogen maar een handvol bezoekers ontvangen. Hierdoor heeft Van ‘t Hek minder try-outs kunnen spelen en staat hij momenteel voor zalen met nauwelijks publiek.