Youp van 't Hek maakt van Flappie Wappie in Even tot hier en bevestigt dat oudejaarsconference doorgaat

Messcherpe Ali B tegen Jan Smit: ‘Je begint Lil’ Klei­ne-achtige trekjes te krijgen’

19 december Ali B had vanavond duidelijk de lolbroek aan in een verse aflevering van de goed bekeken talentenjacht The Voice of Holland. Tijdens een onderonsje met Jan Smit vergeleek Ali zijn collegacoach met voorgang Lil’ Kleine. ‘Die belooft ook gouden bergen’.