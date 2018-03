YouTube-sensatie Nanne Meijer verdiept zich in bekend Nederland

,,Op YouTube moet alles snel en extreem om te kunnen scoren. Ik wilde kijken of je ook met meer relaxte filmpjes succesvol kan zijn.’’ En dus schoof de 27-jarige Nanne Meijer wekelijks de bank naar het midden van zijn kamer in Amsterdam, hing hij her en der wat gordijnen op en ontving hij gasten in zijn geïmproviseerde tv-studiootje om samen keuvelend de week door te nemen.



Eerst met zijn moeder, dan met wat vrienden en vervolgens via andere YouTube-sterren als Monica Geuze naar bekende koppen als stylist Fred van Leer en fashion vlogger en RTL Boulevard-coryfee Anna Nooshin. ,,Het hoeft daarbij dus niet per se cool of sexy te zijn. Wel gezellig en intiem.’’



Gevolg: gemiddeld 130.000 views per video (Nanne maakt tegenwoordig ook spin-offs waaronder de ‘spelshow’ Avondmix), fans die letterlijk bij hem voor de deur staan en nu dus een zaterdagvariant op zijn hitformule voor deze website (in een studio, maar de huiskamersetting blijft). Zijn eerste gasten zijn inmiddels bekend: Wie is de Mol-winnaar Ruben Hein en realityfenomeen Koen Kardashian.



Als de kreet ‘niet meer normaal over straat kunnen’ valt, kan hij zijn hagelwitte grijns niet onderdrukken. ,,Al is het ook best dubbel. Ik wil ook gewoon ‘lelijk’ de Albert Heijn kunnen binnenwandelen. Ik werd bewust geen vlogger die over zijn privéleven praat om zo een beetje privacy te houden, maar je houdt het toch niet helemaal tegen.’’ Het heeft voldoende mooie kanten. ,,Jonge jongens die zeggen door mij uit de kast te zijn gekomen. Dat is natuurlijk prachtig.’’