YouTuber Dionne Slagter slachtoffer van oplichting: ‘De FIOD wilde me verhoren’

Zeldzame tekeningen Muhammad Ali geveild voor honderddui­zen­den dollars

6 oktober Een zeldzame verzameling schetsen en schilderijen van de Amerikaanse bokser Muhammad Ali heeft dinsdag (lokale tijd) bij een veiling in totaal meer dan 815.000 euro (945.000 dollar) opgebracht. Dat was meer dan drie keer zoveel als het New Yorkse veilinghuis Bonhams als minimale opbrengst had geschat.