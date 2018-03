YouTuber Dionne Slagter zet monsterscore neer met duet It Takes 2

Niet eerder lukte het een kandidaat zo veel punten te verzamelen zo vroeg in het seizoen. Jurylid Gerard Ekdom beloonde de vlogster met 9,5 punten. ,,Ik ben erg onder de indruk. Je hebt een fantastische stem en als je dit nummer zo weet te brengen... Wauw!'', verzuchtte Ekdom.



Angela Groothuizen, die voor de gelegenheid in een knalroze jasje was gehuld, had kippenvel. ,,Je zit in het veilige licht van Marcel en dat doet iets met je.'' Maar zo ver als haar collega durfde ze niet te gaan. ,,Dat zou betekenen dat we over een week of zes op de 13 punten zitten. Ik ga er vanuit dat er nog veel meer komt. Van mij krijg je een 8,5.'' Rapper Ronnie Flex deelde onder het mom 'extreem chill' een 9 uit.