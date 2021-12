YouTuber Yvonne Coldeweijer denkt het zeker te weten: ‘André Hazes heeft het leuk met Amsterdamse Anne Rose’

Dat het leven van Hazes momenteel allesbehalve rustig is, blijkt wel uit de geruchten die de afgelopen maanden de ronde hebben gedaan. De zanger vond dit jaar, na zijn breuk met Monique Westenberg, de liefde bij Sarah van Soelen, maar inmiddels hebben die twee een relatiepauze ingelast. Volgens Van Soelen is er geen sprake van ruzie, maar heeft André vooral rust nodig, nu hij met een burn-out kampt. ,,Er is geen ander in het spel. Ons gesprek was moeilijk, maar wel redelijk. Er is niet geschreeuwd, er zijn geen dramatische dingen voorgevallen.”



Enkele dagen na de uitspraken van Van Soelen verwijderde Hazes plotseling al zijn liefdesfoto’s met haar van Instagram. Dat was opvallend omdat hij zijn volgers voordat hij zich in september uit het openbare leven terugtrok bestookte met foto’s en video’s van zichzelf met Van Soelen. Sarah heeft inmiddels ook de meeste kiekjes van haar en de zanger verwijderd.



Hoewel Van Soelen dus stelt dat de twee een break hebben, meent Yvonne Coldeweijer dat Hazes de liefde zou hebben gevonden bij de Amsterdamse Anne Rose, een goede vriendin van de zoon van Rossana Kluivert. ,,Het gaat al een tijdje rond in Vinkeveen dat André het de laatste tijd erg gezellig heeft met Anne Rose”, zegt ze in haar video. Ook zouden André, zijn moeder Rachel en Anne Rose gezamenlijk kerstinkopen hebben gedaan in Amstelveen. Coldeweijer deelt een foto van dat moment in haar Instagram Stories. Bovendien claimt de youtuber dat Rachel de brunette heeft goedgekeurd en zou Anne Rose onlangs nog op bezoek zijn geweest bij André op het moment dat Rachel niet thuis was.



En er zijn nog meer updates: Hazes zou begin januari zelfs een liefdestripje naar Londen maken met Anne Rose. ,,En ik heb bewijs”, schrijft Coldeweijer in haar Instagram Stories.