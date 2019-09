YouTubers Govert en Ties vrijgelaten: ‘We hadden meer research moeten doen’

Govert Sweep en Ties Granzier, de Nederlandse YouTubers die vastzaten in Amerika vanwege het betreden van het verboden gebied rond het zwaar beveiligde Area 51 in Nevada, zijn vrijgelaten. Sweep heeft spijt van de actie, vooral omdat het duo niet goed voorbereid was. ,,We hadden veel meer research moeten doen’’, zei hij vandaag in De Coen en Sander Show op Radio 538.

De YouTuber is opgelucht. ,,Heel fijn om op vrije voeten te staan en naar Nederland te kunnen. Er is niemand meer bij ons, we hebben lekker ons kloffie bij ons en kunnen weer naar Nederland.”



Hoe kijkt de videomaker terug op het incident? ,,Ja, dat is lastig om in één zin uit te drukken. Het is natuurlijk vervelend voor thuis en zo. Gelukkig dat we niet langer de cel in moesten. Kijk, we zijn nog nooit in de gevangenis terechtgekomen. Het is natuurlijk geen Nederlandse cel. Het is een klein celletje waar schimmels hangen en waar het naar urine ruikt. Heel gek om mee te maken.”

Quote Het was een klein celletje waar schimmels hangen en waar het naar urine ruikt Govert Sweep

De twee Nederlandse jongens zaten sinds 12 september vast in het Nye County Detention Center nadat zij door lokale politie waren aangehouden bij het zwaar beveiligde Area 51, een militair gebied in de staat Nevada waar je zonder de juiste papieren niet mag komen. De YouTubers hadden een grote lading videoapparatuur bij zich, wat de situatie zou hebben verergerd. Maandag werden de twee veroordeeld tot het betalen van een boete van ongeveer 4500 dollar, als gevolg van een schikking.



Op de vraag van dj Sander Lantinga of de YouTubers te lang vast hebben gezeten of genadig behandeld zijn, zei Govert: ,,Lastig om te zeggen, ten eerste hadden we veel meer research moeten doen. Maar aan de andere kant wordt er in de media verteld dat we op het terrein van Area 51 waren, maar we zijn niet op dat terrein geweest.” De twee jongens waren op de Nevada Test and Training Range, waar Area 51 een onderdeel van is. Ze waren niet in Area 51 zelf, maar wel op verboden gebied.

Of hij spijt heeft van zijn actie? ,,Ik heb spijt dat ik van tevoren niet heel goed onderzoek heb gedaan. Dus ja, ik heb spijt.”

Cijfers omhoog

Govert beaamde dat de hele situatie in elk geval heeft bijgedragen aan de bekendheid van de twee. ,,Het is een feit dat de cijfers omhoog gaan”, zei hij. ,,Als videomaker hoop je dat je video’s goed bekeken worden.” Lantinga vroeg gekscherend nog hoe hij het douchen ervaarde. Daarop reageerde hij met: ,,Ja, dat konden we gelukkig privé doen.”



Ook op Instagram schreef Govert vandaag opgelucht dat Ties en hij weer op vrije voeten zijn. ‘Zojuist vrijgelaten’, schreef hij bij een bewerkte foto. ‘Nu onderweg naar Nederland! Eindelijk m’n familie, vriendin en m’n vrienden weer zien. Het hele verhaal komt binnenkort in een video op mijn YouTube-kanaal. Het echte verhaal is namelijk toch wel een stukje anders dan dat ik het op internet lees. Bye bye USA!’