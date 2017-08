Youtubers Thijs en Joep crashen op Nederlandse campings

Miley Cyrus brengt eerbetoon aan Elvis in nieuwe clip

15:00 Miley Cyrus brengt in haar nieuwste videoclip een eerbetoon aan Elvis Presley. The King of Rock-'n-roll, die deze week precies veertig jaar dood is, is volgens Miley haar grootste inspiratiebron. Haar nieuwe single Younger Now, de titeltrack van haar nieuwe album, verscheen vandaag.