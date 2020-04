Yvon spreekt Erik streng toe in nieuwe beelden Boer Zoekt Vrouw: ‘Wil je Annemiek nu gewoon laten?’

Het was Annemiek (26) die in de uitzending van afgelopen zondag zomaar toegaf dat ze gevoelens voor Erik begint te krijgen. Maar een relatie op afstand ziet ze niet zitten. Jelte is al naar huis, en omdat Erik niet bij haar in de buurt woont - zij runt de boerderij in Drenthe, hij zit in Gelderland - moet hij desondanks ook maar gaan. Hun gedeelde passie voor de paardenwereld (het is Eriks droom om een Olympisch kampioen te fokken) doet daar niets aan af.

,,Je bent hier nu bijna een week en hoe lang hebben jullie precies over de obstakels gepraat?’', vraagt Yvon zich af als ze Erik treft op het blauw gebloemde dekbed van zijn logeerbed. ,,Sinds een halfuurtje geleden’’, geeft Erik schoorvoetend toe in een preview van de uitzending van aanstaande zondag. Er valt een stilte. ,,Ja, dat is niet zoveel.’’

,,Voor jou genoeg?’’, reageert Yvon ietwat streng. ,,Om haar nu gewoon te laten? En naar huis te gaan, en haar niet meer te zien.’' Erik slaat zijn ogen neer. ,,Ja, dat blijft natuurlijk wel lastig. Ik had er anders echt voor willen gaan. Als dat obstakel er niet was.’'

Yvon merkt op dat ‘het obstakel’ er vanaf het begin was. ,,Je moet het zelf weten, hè. Maar nu ben je er nog. Van mij mag je naar huis. Maar... Naja... Wil je dat?’’ Eriks antwoord is duidelijk. Hij is verliefd geworden op Annemiek en wil bij haar blijven.

Annemiek wil graag 'iemand hebben om tegenaan te kruipen'.

Of de mediatortechnieken van Yvon overtuigend genoeg zijn om de ongemakkelijke situatie te redden, wordt dit weekend duidelijk. Dan is ook te zien hoe Annemiek de presentatrice in tranen vertelt hoe graag ze ‘iemand zou willen hebben om tegenaan te kruipen’. De profielpagina van de boerin op de website van Boer Zoekt Vrouw stemt hoopvol. Daarop is de foto van Erik nog opgelicht, in tegenstelling tot bij Steven, Jaep, Jelte en Paul, die achter hun logeerpartij echt een punt hebben gezet.