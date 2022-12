Zanger Claude (19) vluchtte uit Congo en brengt nu debuutsingle uit: ‘Bizar toch, ik sta op 1!’

Marc van der Linden na hersenin­farct ontslagen uit ziekenhuis

Marc van der Linden is weer thuis, nadat hij in het ziekenhuis was opgenomen vanwege een herseninfarct. Dat laat de 53-jarige royaltywatcher weten aan RTL Boulevard, een van de programma’s waar hij als expert aan verbonden is. Het gaat naar omstandigheden goed met hem. Hij wordt thuis verzorgd door twee vrienden.

30 november