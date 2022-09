Zanger Eloi Youssef neemt in tranen afscheid van Kensington

Zanger Eloi Youssef heeft zondag voor de laatste keer een buiging gemaakt met Kensington. Zijn afscheid in de Ziggo Dome was een emotionele avond voor de band. ,,Aan alle fans: dit was perfect”, zei de frontman, die na het concert uit de band stapt, huilend. ,,En het allerbelangrijkste: ik wil mijn broeders naast me bedanken.”

,,This is it. Ik wil niet”, zei de zanger voorafgaand aan z’n allerlaatste toegift met Kensington. Met een laatste buiging en met het geluid van duizenden klappende fans verliet de band na het laatste nummer het podium. Youssef keerde toen de lichten al aangingen en de apparatuur werd opgeruimd nog wel een paar keer terug voor een laatste uitzwaaimoment.

In de uitverkochte Amsterdamse concerthal werd de hele avond luid gejuicht en geapplaudisseerd voor de vertrekkende zanger. Dat liet hem niet onberoerd. Meerdere keren raakte hij zichtbaar ontroerd. ,,De vorige avonden vroeg ik nog wie er de volgende zou komen. Dat kan ik nu niet meer doen”, zei hij onder meer met tranen in de ogen tegen de fans.

Een eer

De band nam ook een moment om Youssef te bedanken voor de afgelopen jaren. ,,Ik vond het een eer om met jou in de band te zitten”, zei gitarist Casper Starreveld.

Kensington begon dinsdag aan de laatste reeks concerten met Youssef. De Utrechtse groep trad ook van donderdag tot en met zondag op in de Ziggo Dome. De concerthal is inmiddels de vaste stek van de band geworden. Met de shows van dit jaar erbij komt Kensington in totaal op een recordaantal van negentien stuks. Eigenlijk zijn het er twintig, want de band gaf tijdens de coronapandemie ook een intieme show voor dertig fans. Volgens Ziggo Dome hebben zeker 305.830 fans de band zien spelen in de concertzaal.

Toekomstvisie

Vorig jaar werd bekend dat Youssef nog een aantal afscheidsconcerten zou doen en daarna zou stoppen. De zanger vertrekt bij de band vanwege een ‘verschil in toekomstvisie’, zo liet de band destijds weten. Youssef vertelde in de talkshow Humberto dat hij nog niet precies wist wat hij na zijn vertrek zal gaan doen. ,,Ik denk dat de vraag is op welke manier ga ik doen wat ik wil doen. Zingen blijf ik doen, omdat ik dat leuk vind. Schrijven zal ik ook blijven doen, omdat ik dat leuk vind. Ik zal altijd in dienst van de luisteraar staan. Maar ik wil het eerst op een liefdevolle manier afsluiten”, zei hij toen. De overige bandleden gaan op zoek naar een andere zanger.

Kensington werd in 2005 opgericht. De band heeft vijf studioalbums uitgebracht en scoorde hits als War, Streets en Sorry.