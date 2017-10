Zanger Gert Timmerman (82) overleden

Timmerman werd in de jaren zestig en zeventig vooral bekend met zijn toenmalige vrouw, wijlen Hermien van der Weide. Met haar vormde hij het duo Gert en Hermien en had hij hits als Shalalie shalala (Alle duiven op de Dam). Het succesvolle stel scoorde meer dan twintig gouden platen. De twee scheidden in 1999; Hermien overleed vier jaar later.



Timmerman worstelde al sinds begin dit jaar met zijn gezondheid. Zo werd hij in januari al eens opgenomen met een zware longontsteking. In juni werd duidelijk dat hij alvleesklierkanker had. De afgelopen tijd werden naast een deel van zijn alvleesklier ook zijn milt en twee ribben weggehaald.



Verpleegkundige John Klink, tevens vriend en voormalig chauffeur van Timmerman, zamelde de afgelopen maanden geld in om een nieuwe alternatieve geneeskundige behandeling in Duitsland te bekostigen. Met het geld konden meerdere kuren voor Timmerman worden bekostigd. Gevoed door zijn geloof had Gert veel vertrouwen in de toekomst. Hij wilde ‘minstens 85 worden’, zei hij vorige maand. ,,Die kuur geeft me kracht om te zeggen: jongen ga door, want er zit een overwinning in.”