Zanger Keith Flint (49) van Lowlands headliner The Prodigy overleden

UpdateZanger Keith Flint van The Prodigy is overleden. Dat melden de BBC en andere Britse media. Flint, die 49 werd, werd vanochtend dood aangetroffen in zijn huis in de omgeving van Londen. The Prodigy is één van de headliners van het uitverkochte Lowlands in Biddinhuizen.

Mojo Concerts, organisator van A Campingflight to Lowlands Paradise, zoals het festival volledig heet, reageert geschokt. Bente Bollman, marketing en Communicatie Mojo: ,,De komende dagen verwacht ik iets meer duidelijkheid te krijgen, het nieuws van zijn overlijden is nog maar net bekend bij ons en veel te vers om inhoudelijk in te gaan op gevolgen. De komende dag zal er iets meer bekend worden waarschijnlijk.’’

De band zou worden geprogrammeerd op één van de drie festivaldagen (16, 17 of 18 augustus). ,,Wij maken het blokkenschema pas later bekend, dat doen we met Lowlands altijd, je koopt ook een kaart voor het complete festival.’’

The Prodigy scoorde hits als Firestarter en Smack my bitch up. Flint stond bekend om zijn excentrieke kapsels, piercings en gekleurde lenzen. De politie wilde niet bevestigen dat het om de beroemde zanger gaat, een woordvoerder sprak alleen over een 49-jarige man. De omstandigheden waaronder hij om het leven is gekomen, zijn volgens de politie niet verdacht.