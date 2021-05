Zanger Måneskin reageert op 'snuifgate': We zijn klaar om getest te worden’

Italië was gisteravond bij het publiek de grote winnaar en werd uiteindelijk de overtuigende winnaar van het festival. Maar na afloop was vooral de opvallende beweging van zanger Damiano David tijdens een van de momenten in de green room onderwerp van gesprek. ,,Ik gebruik geen cocaïne, nee!", reageerde David na afloop. ,,Ik doe niet aan drugs.”



Later kwam Maneskin nog met een statement op Instagram. De groep stelt klaar te staan om getest te worden op drugs. ‘We zijn geschokt dat sommige mensen beweren dat Damiano drugs gebruikt. We zijn tegen drugs en hebben nooit cocaïne gebruikt”, aldus de formatie. ‘We zijn klaar om getest te worden, want we hebben niets te verbergen. Wij zijn hier om onze muziek te spelen en we zijn erg blij met de winst van het Eurovisie Songfestival.’