Zanger Nielson verwerkte het overlijden van zijn neef in de studio: ‘Ik wilde geen muziek meer maken’

,,Nathan was mijn neef. Onze familie is heel hecht – het kan nog zo tegenzitten, we hebben altijd elkaar. En mijn zes broers en mijn neven in het bijzonder. Zeven jaar geleden gingen we voor het eerst met de twaalf neven ­samen op ­vakantie. We werden heel snel heel close. Met Nathan voelde het extra speciaal. Hij was als een broer voor me. Onvoorwaardelijk.