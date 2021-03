Zangeres Lizzo gaat in realityserie op zoek naar crewleden

Junkie XL gooide alle remmen los voor de krankzinni­ge soundtrack van superhel­den­epos

18 maart Of je even een compleet nieuwe soundtrack wil componeren voor de vier uur durende alternatieve versie van het superheldenepos Justice League. Het werd de meest maniakale klus uit de muzikale carrière van Tom Holkenborg alias Junkie XL. ,,Alsof ik in acht maanden tijd een kast van een huis moest ontwerpen én bouwen.’’