Zangeres Merol wilde met ‘Geen Reet’ bijdrage leveren aan body positivity-beweging

Baldé was te gast in het televisieprogramma om het te hebben over zangeres Lizzo, die een enorme doorbraak heeft gehad met nummers als Good as Hell en Juice. Met haar volle lichaam spoort Lizzo mensen aan om van zichzelf te houden en tevreden te zijn met hun uiterlijk.

Lees ook Muzikaal fenomeen Lizzo in november terug in Nederland Lees meer

Ook Baldé wil iets bijdragen aan de body positivity-beweging: ,,Wat Lizzo heeft, die billen, dat is alles wat ik niet heb. Ik vond dat ook heel belangrijk, om een body positivity-nummer te maken. En dan de andere kant op, eigenlijk.” Ze kreeg namelijk veel reacties op de clips die ze maakte: ,,Dingen als, ze is een plank en waar is haar kont? En toen pas dacht ik: ‘oh, is dit een probleem?’ Ik had er zelf helemaal nooit zoveel moeite mee.”

Lizzo brengt volgens Baldé heel veel humor naar voren in haar muziek: ,,Ze heeft zoveel zelfspot en dat is volgens mij echt onderdeel van haar succes.”