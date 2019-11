Zangeres Rondé kan zich met lied eindelijk uiten over verlies vader: ‘Vergeet nooit de warmte’

De Utrechtse band Rondé heeft een opvallend persoonlijk nummer uitgebracht voor de vader van frontvrouw Rikki Borgelt, die elf jaar geleden overleed aan kanker. Rikki, toch al geen prater, kon zich daarover jarenlang nauwelijks uiten. In All that was left doet ze dat alsnog. ‘Het nummer omschrijft voor mij heel goed het gevoel van je alleen voelen. Alsof er niets meer overblijft behalve jijzelf.’

De band, doorgaans juist vrij cryptisch in zijn teksten, deelde vanochtend een bijzonder openhartige brief van Borgelt. ‘Elf jaar geleden overleed mijn vader aan kanker’, begint de zangeres. ‘Ik voelde mij leeg. Ik praatte sowieso al nooit over mijn gevoelens en het verlies van mijn vader zorgde er alleen maar voor dat ik mij verder terugtrok.’



Enkele jaren geleden besloot Borgelt dat ze een nummer voor haar grote held wilde maken. Om zichzelf te uiten, maar ook om hem te bedanken. Ze deed meerdere pogingen, maar het resultaat was het voor haar steeds net niet. Tot ze vorig jaar met haar band in Berlijn was en met toetsenist Adriaan Persons achter de piano zat.

Quote Weet dat je niet alleen bent en dat we elkaar kunnen steunen Rikki Borgelt

‘In no-time was het nummer af en rolden de tranen over mijn wangen’, schrijft Rikki. ‘Het heeft elf jaar geduurd, maar het nummer omschrijft voor mij heel goed het gevoel van je alleen voelen. Alsof er niets meer overblijft behalve jijzelf.’



De zangeres hoopt dat fans steun uit het nummer putten. ‘Verlies is heftig, maar het is belangrijk om de warmte en liefde nooit te vergeten. Weet dat je niet alleen bent en dat we elkaar kunnen steunen.’

Volledig scherm Rikki Borgelt van Rondé © YouTube Rondé

Tranen

All that was left staat op Flourish, het tweede album van de band die eerder hits scoorde met Naturally en Run. Vandaag kwam een akoestische versie van het lied uit. Bij de lancering van het album eerder dit jaar in de Utrechtse concertzaal TivoliVredenburg droeg Borgelt het nummer op aan iedereen die ooit iets soortgelijks heeft meegemaakt als zij. Na het zingen kreeg de zangeres het te kwaad.

Rondé, dat verder bestaat uit gitarist Armel Paap en bassist Cas Oomen, werd in 2014 gevormd aan de Herman Brood Academie. Een jaar later riep NPO 3FM de band uit tot Serious Talent, waarna talloze festivaloptredens volgden. Vooral het nummer Run is bekend, aangezien het te horen was in een reclame van biermerk Heineken.