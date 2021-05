Zangeres Shary-An en vriendin ouders geworden van dochter Billie

Billie kwam vorige week donderdag ‘als een raket ter wereld’, schrijft de zangeres bij een foto waarop ze met haar gezin te zien is. ‘Dat wij nu voor altijd verbonden zijn en ik er altijd voor je zal zijn, daar is geen twijfel over mogelijk. Mijn lieve, knappe en vooral sterke vrouw heeft dit wondertje met veel power en zelfvertrouwen bij ons thuis op de wereld gezet. Wij genieten nu al zo onwijs van ons gezinnetje.’ Het stel maakte begin dit jaar bekend dat er een kleine spruit op komst was . ‘Als de liefde wordt bekroond met onze allergrootste wens’, schreef de artiest toen bij een foto van zichzelf en Nena in een babywinkel.

Kinderwens

,,Nena laat me zijn wie ik ben, ze wil me niet veranderen’’, zei de zangeres eerder tegen deze site. ,,In mijn lied You zing ik dat ik bij haar alles durf en alles aankan. Ik ben bang voor water, want ik ben als kind ooit bijna verdronken, in Spanje. Dankzij Nena durf ik in de zee te springen, terwijl ik niet eens een zwemdiploma heb.’’



De zangeres had al jaren een kinderwens. ,,Mijn lijf zegt het. Ik wil er twee, dat zou perfect zijn. Maar Nena is pas 23”, zei ze in 2018. ,,Hoe we het aanpakken, ik heb nog geen idee. Als het kind later wil weten wie de vader is, prima, maar de opvoeding doe ik met Nena.’’