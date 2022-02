Zangeressen krijgen na hun open brief veel bijval uit muziekindustrie

De groep zangeressen die een open brief heeft gestuurd aan de muzieksector over seksueel grensoverschrijdend gedrag, krijgt veel bijval. Dat zegt Aafke Romeijn, een van de initiatiefneemsters van de brief die woensdag naar buiten kwam.

In eerste instantie werd de brief ondertekend door 29 zangeressen. Inmiddels is hun aantal met ongeveer een kwart toegenomen. Onder anderen Maaike Ouboter en Blackbird (Merel Koman) sloten zich aan bij de groep zangeressen die met elkaar gemeen hebben dat ze allemaal minstens één negatieve persoonlijke ervaring hebben gehad.

Meldpunt

De groep met ook Claudia de Breij, Hadewych Minis en Glennis Grace, roept de muziekbranche op om te komen met verbeteringen, zoals het instellen van een goed functionerend onafhankelijk meldpunt en het geven van trainingen aan mannen en voorlichting aan vrouwen. ,,We hebben een hoop reacties gehad’’, vertelt Romeijn. ,,Vooral uit de industrie zelf kregen we veel bijval. Een heleboel bedrijven en brancheorganisaties willen met ons in gesprek, dat is fijn. We moeten nu bekijken hoe we dat organiseren.”

Volgens Romeijn hebben veel bedrijven in de muziekbranche het gevoel dat ze niet kunnen achterblijven na de onthullingen van YouTube-programma Boos over misstanden bij The Voice of Holland en de daarop volgende brief van de zangeressen. Zij kwamen ook met voorbeelden van wat er misgaat in de muziekbranche. ,,Poppodia, festivals, maar ook grote publishers en labels zetten het onderwerp nu op hun agenda.’’

De zangeressen kregen na hun brief openlijk steun van mannelijke collega's als Tim Knol en Roel van Velzen. De Kunstenbond en de NVPI, de brancheorganisatie van de entertainmentindustrie, kwamen eveneens met ondersteunende reacties.

